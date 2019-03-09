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السبت 09/مارس/2019 - 01:02 م

قطر تعلق على مشاركة الكويت وسلطنة عمان فى استضافة مونديال 2022

قطر تعلق على مشاركة
نيفين أشرف
dostor.org/2545786

علقت قطر على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود مباحثات حول إمكانية مشاركة كل من الكويت وسلطنة عمان في مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر.

وفي هذا الصدد، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، إن كل الأخبار المتداولة حاليًا بشأن إمكانية مشاركة سلطنة عمان ودولة الكويت، لقطر فى تنظيم بطولة كأس العالم لا تزال في حيز المشاورات، ولم يُتخذ قرار نهائى فى هذا الأمر.

وأكد "الخاطر" في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية، أن هذه الأنباء جاءت بعدما قام مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمخاطبة سلطنة عمان ودولة الكويت لبحث إمكانية مشاركتهما في استضافة البطولة مع قطر، تحسبًا لاتخاذ قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 منتخبًا.

أضاف "الخاطر" أن «فيفا» مازال في مناقشات مستمرة، ويقوم بإعداد دراسة جدوى لمعرفة العائد من زيادة عدد المنتخبات، وأن هذه المناقشات ستتواصل في اجتماع مجلس «فيفا» المقرر انعقاده في ميامي يومي 14 و15 مارس الجاري.

وأكد الخاطر: "نود أن نؤكد فى هذا الإطار على التزام دولة قطر باستضافة بطولة تمثل كل أبناء المنطقة، وتعكس القدرات والطاقات الكامنة فيها، سواء كانت تلك الاستضافة في دولة قطر أم كانت مشتركة مع أشقائنا من دول المنطقة".

وكان مصدر مطلع قد كشف لوكالة "أسوشيتد برس" بأن "فيفا" ينظر الآن إلى الكويت وسلطنة عُمان، باعتبارهما دول محتملة لمشاركة قطر في تنظيم المونديال، إلا أنه طلب عدم الكشف عن هويته؛ نظرًا لسرية المحادثات الجارية حتى الآن.

وأجرى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جيانى إنفانتينو، زيارة سابقة إلى كلا من الكويت وعُمان، واللذين ظلا على الحياد في الأزمة الخليجية المستمرة بين السعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة إلى مصر من جهة، وقطر من الجهة الأخرى بسبب دعمها الإرهاب وتعاونها مع إيران.

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