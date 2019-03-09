القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
محافظات
السبت 09/مارس/2019 - 12:59 م

إطلاق إشارة بدء "الحزام الآمن 2" لتطوير بحيرة قارون في الفيوم

المحافظ ونائبة الوزير
المحافظ ونائبة الوزير يعطيان اشارة البدء
الفيوم - مصطفي عبدالله العصيدي
dostor.org/2545779

أطلق اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج الداجني، إشارة البدء لأعمال المرحلة الثانية من "الحزام الآمن" لتطوير وتنمية بحيرة قارون بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وذلك بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور أيمن عمار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الثروة السمكية بالقاهرة، والدكتور محمد عقل مدير عام الطب البيطري بالفيوم، والمهندس أيمن محمود مدير منطقة الفيوم للثروة السمكية، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من الصيادين.

وتشمل أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للحزام الآمن إنشاء منطقة خفض مناسيب وهدارات ومصاطب وفلاتر زلطية بطول 3 كيلو مترات على مصرف البطس بالساحل الشمالي للبحيرة من أجل ترسيب المواد العالقة والملوثات.

من جهته، أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة لم تدخر جهدا في تطوير وتنمية بحيرة قارون بجانب بحيرة وادي الريان لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين في مجال الصيد والسياحة والاستثمار، كما تعمل المحافظة بالترتيب لمشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي للمناطق المتاخمة لبحيرة قارون، وأضاف أنه تم إطلاق 5 ملايين زريعة جمبري في بحيرة قارون في المرحلة السابقة وسيتم مضاعفتها بالمرحلة القادمة بجانب 5.2 مليون زريعة بوادي الريان.

من جهتها، أشارت نائب وزير الزراعة إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة للدولة جنبا إلى جنب مع الحملات القومية لتحصين وترقيم الماشية، لافتة إلى انه تم تحصين 3.3 مليون رأس ماشية على مستوى الجمهورية في حملة التحصين الحالي تنفيذها الآن والتي تستهدف 4 ملايين رأس ماشية.

كما تفقد محافظ الفيوم ونائب وزير الزراعة إحدى المزارع السمكية كثيفة الإنتاج بمنشأة طنطاوي، كما تفقدا أعمال حملة تحصين الماشية بقرية أحمد يوسف.

إطلاق إشارة بدء "الحزام الآمن 2" لتطوير بحيرة قارون في الفيوم
اقرأ أيضًا
منذ يومين

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ 3 أيام

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أكثر من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

ننشر أقوال رئيس هيئة السكة الحديد في حادث قطار محطة مصر

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

مقترح بتشكيل لجنة للبت في عمليات بيع أراضي الأوقاف

بريطانيا ترفض مقترحا يبقي أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبي

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

عاشور ونجيب يشاركان في مران الغائبين عن مواجهة الأهلي وفيتا كلوب

تشكيلة فيتا كلوب في مباراته اليوم أمام الأهلي

تردد القنوات الناقلة لمباراة al ahly vs vita club اليوم

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

ads
كشكول

6 اختبارات تساعدك في قياس ذكاء طفلك .. تعرفي عليها

معلمو "المصرية الصينية" يستغيثون بوزير التعليم لصرف المتأخرات

مصادر بالتعليم: 25 % نسبة التغيرات في الكنترولات الفنية

التعليم: الانتظام ٧٥% شرطاً لدخول امتحانات الثانوية الفنية

"تعليم الشرقية" يحتفل بيوم الشهيد عبد المنعم رياض

الأمصار

رحيل الفنان الأردني سعد الدين عطية

الإمارات تعلق على رغبة قطر في صلح أحادي مع السعودية

انتخاب "عنزة" لتولي رئاسة بلدة أمريكية

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.. الإفراج عن 38 ناشطة في السودان

تعرف على ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

يابانية معمرة بعمر 116 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دراسة: الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

حسناء فردوس تفوز بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎