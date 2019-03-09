إطلاق إشارة بدء "الحزام الآمن 2" لتطوير بحيرة قارون في الفيوم

أطلق اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج الداجني، إشارة البدء لأعمال المرحلة الثانية من "الحزام الآمن" لتطوير وتنمية بحيرة قارون بتكلفة 8 ملايين جنيه.



وذلك بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور أيمن عمار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الثروة السمكية بالقاهرة، والدكتور محمد عقل مدير عام الطب البيطري بالفيوم، والمهندس أيمن محمود مدير منطقة الفيوم للثروة السمكية، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من الصيادين.



وتشمل أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للحزام الآمن إنشاء منطقة خفض مناسيب وهدارات ومصاطب وفلاتر زلطية بطول 3 كيلو مترات على مصرف البطس بالساحل الشمالي للبحيرة من أجل ترسيب المواد العالقة والملوثات.



من جهته، أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة لم تدخر جهدا في تطوير وتنمية بحيرة قارون بجانب بحيرة وادي الريان لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين في مجال الصيد والسياحة والاستثمار، كما تعمل المحافظة بالترتيب لمشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي للمناطق المتاخمة لبحيرة قارون، وأضاف أنه تم إطلاق 5 ملايين زريعة جمبري في بحيرة قارون في المرحلة السابقة وسيتم مضاعفتها بالمرحلة القادمة بجانب 5.2 مليون زريعة بوادي الريان.



من جهتها، أشارت نائب وزير الزراعة إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة للدولة جنبا إلى جنب مع الحملات القومية لتحصين وترقيم الماشية، لافتة إلى انه تم تحصين 3.3 مليون رأس ماشية على مستوى الجمهورية في حملة التحصين الحالي تنفيذها الآن والتي تستهدف 4 ملايين رأس ماشية.



كما تفقد محافظ الفيوم ونائب وزير الزراعة إحدى المزارع السمكية كثيفة الإنتاج بمنشأة طنطاوي، كما تفقدا أعمال حملة تحصين الماشية بقرية أحمد يوسف.