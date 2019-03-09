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السبت 09/مارس/2019 - 12:53 م

الهند تطالب أمريكا بالتحقيق في استخدام باكستان مقاتلات "إف- 16"

الهند تطالب أمريكا
أ ش أ
dostor.org/2545773

طالبت الهند، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق في استخدام باكستان مقاتلات من طراز (إف- 16) أمريكية الصنع، أثناء قيامها بقصف نيودلهي، الشهر الماضي، مما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار - خلال مؤتمر صحفي - إن بلاده طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كان استخدام مقاتلات "إف- 16" ضد الهند يتوافق مع شروط وأحكام البيع.

من جانبه، قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن الوزارة على علم بالتقارير التي أشارت إلى أن استخدام مقاتلات (إف- 16) قد يكون انتهاكا لاتفاقية شروط الاستخدام، مشيرا إلى أنه يتم النظر في هذا الأمر.

وكانت القوات الجوية الهندية قد أكدت - الثلاثاء الماضي - أن باكستان استخدمت مقاتلات (إف- 16) أثناء القصف الذي تسبب في إسقاط مقاتلة هندية من طراز (ميج 21)، وذلك في انتهاك محتمل لشروط الاستخدام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي نفته إسلام أباد.

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