الكنيسة تحيي ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم السبت، بالعيد الثامن والأربعون لرحيل البابا الأسبق كيرلس السادس، بطريرك الأقباط الأرثوذكس رقم 117 في تعداد بطاركتها والذي اعترفت به الكنيسة قديسًا منذ 6 سنوات، في أول المجمع الذي ترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وترأس الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا بصحراء مريوط بالإسكندرية، قداس الاحتفال بعيد القديس البابا كيرلس السادس في مزاره الخاص بالدير، كما ترأس الأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة صلوات عشية العيد مساء أمس والقداس الإلهي صباح اليوم بطاحونة البابا كيرلس بمصر القديمة والتي كان يصلي فيها قبل تنصيبه بطريركًا، حيث كان راهبًا متوحدًا باسم القمص مينا البرموسي المتوحد.



يذكر أن البابا كيرلس كان رمزًا للوحدة الوطنية؛ نظرًا لصداقته المقربة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.