اليوم.. افتتاح معرض "حكايات الخريف" للفنانة جيهان سليمان

تحتفي الفنانة د. جيهان سليمان، بافتتاح معرضها الشخصي الجديد "حكايات الخريف"، في السابعة مساء اليوم٬ بجاليري ضي بالمهندسين٬ ويستمر المعرض حتى 30 مارس الجاري.



وحول معرضها تقول "سليمان": استلهام قيم الماضى العريق وقيم الحاضر المتطور، وإدراك كل ما يمكن إدراكه من حولي في الحياة، فلقد حاولت أن أقدم رؤيتي عن شخوص وعناصر بعضها كأنها في وضع تسجيل صورة فوتوغرافية للذكرى، وهذه الشخصيات والعناصر أراها يوميا في الطريق أو في المنزل، مُعبرة من خلالها عن الضغوط الكاسحة التي أحبطت السمات الإيجابية في الشخصية، وعلى رأسها التسامح والرفق والصبر، أو تحولها إلى شخصيات بها حالة من الانطوائية، وهناك شخصيات حالمة رومانسية تسترجع الماضي وذكرياته.