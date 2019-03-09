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السبت 09/مارس/2019 - 11:47 ص

فنزويلا ترفع شكوى للأمم المتحدة على خلفية تعرضها لهجوم على شبكات الكهرباء

فنزويلا ترفع شكوى
أ ش أ
dostor.org/2545675

قال وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، خورخي رودريجز، إن بلاده سترفع شكوى إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه؛ على خلفية هجمات استهدفت شبكات الكهرباء في البلاد.

وأضاف رودريجز، اليوم السبت، أن الانقطاع شبه الكامل للكهرباء عن البلاد نتج عن هجوم إلكتروني على محطة (جوري) للطاقة الكهرومائية والمسئولة عن إمداد البلاد بأكثر من 70% من الطاقة الكهربائية، مُتهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم.

وقال إن وفدا على رأسه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيزور فنزويلا، خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا: "سنرفع لهم شكوى ليحترم العالم حقوق الإنسان في فنزويلا".

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