« يلا شوت » .. مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع





مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا على ملعب الشهداء الكونجولي.





قال الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، إن فريقه جاهز لمباراة فيتا كلوب الكونغولى ، وأضاف المدير الفنى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء الأهلى وفيتا كلوب: «أن مباراة الغد ليس لها علاقة بنتيجة اللقاء الأول الذى جمع الفريقين فى مصر، فالمباراة الأولى أصبحت ماضيا، والأهلى اعتاد دائما على النظر للأمام والتعامل مع الأمور خطوة خطوة، والتفكير فى كل مباراة على حدة».

« يلا شوت » .. مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع

يتصدر النادى الاهلى ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 4 مواجهات حقق الفوز فى 2 وتعادل فى مباراة وتلقى هزيمة وحيدة ، بينما يتذيل فيتا كلوب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد خوض أربعة مواجهات تلقى فيهم هزيمتان وتعادل وحيد وفوز وحيد أيضا





« يلا شوت » .. مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع





يسعى فريق النادى الأهلى فى مواجهته أمام فريق فيتا كلوب الكونغولى والمحدد لها السادسة من مساء اليوم السبت، بالكونغو فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، لاقتناص الثلاث نقاط فى الجولة قبل الأخيرة من دورالمجموعات ، وتعد المباراة بورفة قوية للفريق فى مشوار تحقيق اللقب الغائب منذ عدة سنوات

وأوضح لاسارتى أن مباراة اليوم أمام فيتا كلوب يخوضها الأهلى بهدف واحد؛ هو تحقيق الفوز وجمع نقاطها الثلاث؛ من أجل التأهل إلى دور الثمانية.





« يلا شوت » .. مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع

أكد أحمد فتحى، لاعب الأهلى صعوبة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولى ، وأضاف فتحى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قائلا: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى التأهل لدور الثمانية فى البطولة والأهلى اعتاد دائما على اللعب من أجل الفوز دون النظر لظروف المنافس أو طبيعة الأجواء المحيطة بالمباراة.





وعن أرضية ملعب المباراة قال فتحى: «النجيل الصناعى يؤثر سلبا على أدائنا بشكل عام، ولكننا خضنا المران على ملعب المباراة ، للتأقلم بشكل أفضل على أرضية ملعب المباراة».





« يلا شوت » .. مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب اليوم 9-3-2019 بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع