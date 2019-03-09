الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي بريف حماة

تصدت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية شمال غرب مدينة السقيلبية فى ريف حماة الشمالى.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدة من الجيش السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعة الإرهابية، مشيرة إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم الإرهابى بعد مقتل وإصابة معظم الإرهابيين، وإجبار من تبقى منهم على الفرار.



وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش أثناء إحباطهم الهجوم الإرهابى.



يذكر أن وحدات الجيش السورى العاملة في حماة ردت، أمس، على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد، وأوقعت بين صفوفهم قتلى ومصابين في (كفرزيتا) وعلى محور (السرمانية) و(دوير الأكراد) في (سهل الغاب) بريف حماة، وفي قرى (الدير الشرقي) و(خان السبل) و(معر شمارين) و(خان شيخون) بالريف الجنوبي الشرقي لإدلب.