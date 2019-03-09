موسكو ودمشق ترحبان بمساعدة الأردن للسوريين للعودة لديارهم

رحب رؤساء مقار التنسيق الروسي والسوري، باستعداد الأردن لمساعدة السوريين المتواجدين على أراضيه من أجل العودة إلى وطنهم.



وقال رؤساء مقار التنسيق الروسي - في بيان مشترك صدر من موسكو اليوم السبت: "نحن نرحب بموقف الحكومة الأردنية من تقديم المساعدة الشاملة للسوريين المتواجدين على أراضي المملكة، في رغبتهم بالعودة إلى أماكن ما قبل الحرب، ونتطلع إلى استمرار مشاركة زملائنا الأردنيين في تنفيذ مبادرات إعادة اللاجئين السوريين وإزالة مخيم الركبان في أقرب وقت".



ودعا رؤساء المقار، مرة أخرى، الولايات المتحدة إلى إزالة مخيم "الركبان" والانسحاب من سوريا.



وفي وقت سابق، طالب رؤساء مقار التنسيق الروسي والسوري، الولايات المتحدة، بحل مشاكل مخيم الركبان للاجئين من خلال إزالته وإعطاء الحرية للمتواجدين فيه.



يشار إلى أن الوضع في مخيم الركبان لا يزال كارثيا، ووفقًا لأقارب سكان المخيم، فإن معظم الأشخاص الذين يموتون يوميًا في المخيم هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.



يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاؤه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.



وأعلنت الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، أنها ستسحب كامل قواتها من سوريا، قبل أن تعلن لاحقا عن الإبقاء على 200 جندي في شمال شرقي البلاد.