القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
عالم
السبت 09/مارس/2019 - 11:45 ص

موسكو ودمشق ترحبان بمساعدة الأردن للسوريين للعودة لديارهم

موسكو ودمشق ترحبان
أ ش أ
dostor.org/2545671

رحب رؤساء مقار التنسيق الروسي والسوري، باستعداد الأردن لمساعدة السوريين المتواجدين على أراضيه من أجل العودة إلى وطنهم.

وقال رؤساء مقار التنسيق الروسي - في بيان مشترك صدر من موسكو اليوم السبت: "نحن نرحب بموقف الحكومة الأردنية من تقديم المساعدة الشاملة للسوريين المتواجدين على أراضي المملكة، في رغبتهم بالعودة إلى أماكن ما قبل الحرب، ونتطلع إلى استمرار مشاركة زملائنا الأردنيين في تنفيذ مبادرات إعادة اللاجئين السوريين وإزالة مخيم الركبان في أقرب وقت".

ودعا رؤساء المقار، مرة أخرى، الولايات المتحدة إلى إزالة مخيم "الركبان" والانسحاب من سوريا.

وفي وقت سابق، طالب رؤساء مقار التنسيق الروسي والسوري، الولايات المتحدة، بحل مشاكل مخيم الركبان للاجئين من خلال إزالته وإعطاء الحرية للمتواجدين فيه.

يشار إلى أن الوضع في مخيم الركبان لا يزال كارثيا، ووفقًا لأقارب سكان المخيم، فإن معظم الأشخاص الذين يموتون يوميًا في المخيم هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاؤه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.

وأعلنت الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، أنها ستسحب كامل قواتها من سوريا، قبل أن تعلن لاحقا عن الإبقاء على 200 جندي في شمال شرقي البلاد.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ يومين

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ 3 أيام

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ 3 أيام

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 5 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 5 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

الآن

بالصور.. أكبر برلمان فى الشرق الأوسط بالعاصمة الجديدة

"إهانة القضاء" و"خلية الوراق الإرهابية".. أبرز محاكمات اليوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يميل للدفء والقاهرة 23 درجة

صحف القاهرة تبرز احتفال مصر بـ"يوم الشهيد" وانخفاض سعر الدولار

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة al ahly vs vita club اليوم

تشكيل الاهلي المتوقع اليوم في مباراته امام فيتا كلوب

موعد مباراة الاهلي اليوم

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

ads
كشكول

8 خطوات تجعل ابنك يحب المذاكرة.. تعرف عليها

إعلام الأزهر تهنئ "فاضل" باختياره أفضل شخصية جامعية لعام 2018

بالأسماء.. "تعليم القاهرة" يعلن نتيجة مسابقة الأم المثالية

"بنها" تشارك في اجتماع مجلس التعليم الطبي البيطري بواشنطن

"جودة التعليم" تعتمد 3 كليات و68 مدرسة

الأمصار

بـ"الزهور البيضاء".. ممرضات البرتغال يتظاهرون

أردوغان يلقي قصيدة تسببت في سجنه منذ 20 عام

عناوين الصحف الرياضية اليوم.. برشلونة يرغب في تجديد عقد ميسي

احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. إيران تعتقل شاب طلب يد فتاة للزواج منها

وفاة ملكة جمال الكون في عيد ميلادها العشرين

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

دراسة: الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

حسناء فردوس تفوز بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

فيديو لتجربة نووية أمريكية يثير التساؤلات

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎