مصور "سيشن العروسين" أمام مسجد الفتاح العليم: مكان جديد ورائع

أثار أول سيشن تصوير لعروسين أمام مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة جدلا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما تم تداول الصور خلال الساعات الماضية، وتنوعت آراء المواطنين بين القبول والرفض للفكرة.



تواصلت "الدستور" مع مصور السيشن وهو المصور "باسل جودة"، وفي بداية حديثه للدستور أكد باسل أن اختيار مكان سيشن التصوير كان بناء على رغبة العروسين بأنه مكان جديد وجذاب ورائع والفكرة جديدة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع إدارة المسجد وتم تصوير العروسين في الساحة الأمامية للمسجد.



وحول ردود الأفعال المختلفة على السيشن، قال باسل إن بعض الناس رفضت الفكرة لأنه مسجد على الرغم من أنه يوجد مساجد وكنائس كثيرة متاح فيها التصوير.



وأكد باسل أن الفكرة راقت لكثير من الناس، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص المقبلين على الزواج طلبوا عمل نفس "السيشن" ويتم الاتفاق على ذلك حاليًا.

