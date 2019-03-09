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السبت 09/مارس/2019 - 11:44 ص

سلطنة عمان تتصدر جوائز أوسكار الإعلام السياحى العربى 2019

سلطنة عمان تتصدر
أ ش أ
dostor.org/2545667

تصدرت سلطنة عمان قائمة جوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي 2019 بدورتها الحادية عشرة، وحصدت 7 جوائز في مجالات مختلفة، خلال إعلان المركز العربى للإعلام السياحي أسماء الفائزين على هامش مشاركته في معرض برلين للسياحة بألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الجوائز التي حصلت عليها السلطنة تمثلت في جائزة القلم الذهبي للتميز الصحفي في المجال السياحى وجائزة أفضل تقديم إذاعى لبرنامج سياحى عربى وجائزة أفضل تحقيق صحفي وجائزة أفضل حوار صحفي سياحى وجائزة أفضل مقال صحفي سياحي وجائزة أفضل موقع إلكتروني عربي ضمن فئة جوائز الإعلام السياحي التواصلي وجائزة أفضل فندق عربي ملائم للأسرة العربية.

وأوضحت الوكالة أن بقية نتائج الجوائز الأخرى جاءت على النحو التالي: شخصية التراث العربي للشيخة مي آل خليفة، رئيس هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين، وجائزة شخصية العام السياحية إلى الأستاذ الدكتور محمد عزت من مصر، وجائزة سفير السياحة لخالد بطيان العمار من السعودية، وجائزة القيادة العربية الأولى للهيئات السياحية العربية لشكري شراد من وزارة السياحة في تونس، وجائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي لحسن خميس دماس من السعودية، وجائزة أفضل وكالة سياحية وسفر عربية لوكالة نادي المسافر من السعودية.

وحصل الصحفي رامي قناوي من صحيفة (البيان) الإماراتية على جائزة أفضل تحقيق صحفي عن (سياحة الترفيه بالإمارات)، وذهبت جائزة أفضل تقرير صحفي سياحي (عبر3 طلعات جوية) للصحفي خالد الشاماني من صحيفة (سبق) من السعودية، وحصل الكاتب الأب رفعت ميشيل مناصفة على جائزة أفضل مقال سياحي عن مقاله (السياحة الدينية)، وحصل عمر عسران من إذاعة صوت العرب المصرية مناصفة على جائزة أفضل برنامجي إذاعي سياحي، وحصل المخرج سيف الدين حسن من السودان على جائزة أفضل إخراج للبرامج التليفزيونية السياحية عن برنامج (أرض السمر).

وقالت الدكتورة لمياء محمود، رئيس شبكة صوت العرب ورئيسة لجنة التحكيم، إن جوائز الإعلام السياحي العربي، أصبحت مثالًا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، موضحة أن أكثر من 3 ملايين مصوت شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحهم من بين ما يقرب من 178 شخصية تنافسوا فيما بينهم ليمثلوا 15 دولة عربية لحصد جوائز الإعلام السياحي العربي التي تعد الأهم على مستوى الشرق الأوسط.

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