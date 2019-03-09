وزير النمسا بالأمم المتحدة: سعداء بتطور حقوق المرأة في مصر

أشاد روبرت مولر الوزير و رئيس بعثة النمسا فى الأمم المتحدة للو فد الحقوقي المصري بالعلاقات القوية والتاريخية التى تربط بين مصر والنمسا، ودعم مصر فى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقباله لوفد حقوقى مصرى من مؤسستى ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان و المرأة والتنمية بالإسكندرية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ٤٠ للمجلس الدولى لحقوق الإنسان.





وقال إن النمسا تتابع التطور الإيجابى لحقوق المرأة فى مصر وإنهم شعروا بالسعادة لوجود أكثر من نائبة برلمانية، مشيرا إلى التطورات الإيجابية على صعيد المواطنة وأنهم على إطلاع بجهود الحكومة لحماية المسيحيين وكما يثمن خطوة أصدار أول قانون لتنظيم بناء الكنائس.





وأوضح "مولر" أن حماية حقوق الإنسان من خطر الإرهاب تحتاج لمزيد من التعاون الدولي لمواجهة أثارة الخطرة، مشيرا إلى متابعة النمسا لمعركة مصر مع الإرهاب و تصنيفها لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية فى مصر، كما يتابعون استخدامهم لآليات حقوق الإنسان، ونراهم فى جنيف وفى الأمم المتحدة.





وعن تساهل دولا أوروبية معهم، قال "مولر" إن الإخوان لا يتلقون الدعم من أوروبا فقط وهناك دولا إسلامية تعزز موقفهم فى الأمم المتحدة، مؤكدا أن النمسا تراقب نشاط تلك الجماعة عن كسب لكن دون المساس بحقوق مواطنيها المسلمين.