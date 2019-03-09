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السبت 09/مارس/2019 - 11:43 ص

مسئول قبرصي: تركيا تضع العراقيل أمام عمل "لجنة المفقودين"

مسئول قبرصي: تركيا
أ ش أ
dostor.org/2545665

اتهم المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، فوتيس فوتيو، تركيا بمواصلة وضع العراقيل أمام عمل اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين في قبرص، حتى في المناطق المتفق عليها.

وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، اليوم السبت، نقلا عن فوتيو إن اللجنة تلقت العام الماضي تصريحًا بمواصلة عمليات البحث في المناطق العسكرية المتفق عليها، الواقعة في المناطق القبرصية التي تحتلها تركيا، لكن أنقرة تستمر في وضع العراقيل أمام عمل اللجنة.

وأشار إلى أن لجنة وزراء مجلس أوروبا ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل في ستراسبورج الفرنسية؛ لمناقشة المسألة.

ومنذ تم تقسيم قبرص عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي، لا يزال مصير مئات الأشخاص غير معروف، وأنشئت لجنة معنية بهؤلاء المفقودين، بناء على اتفاق بين زعيمي الطائفتين (القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك)، للبحث عن رفات المفقودين وتحديد هويتهم.

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