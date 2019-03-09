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السبت 09/مارس/2019 - 11:41 ص

رئيس "العربية للتصنيع" يؤكد أهمية التعاون مع ألمانيا

الفريق عبد المُنعم
الفريق عبد المُنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
أ ش أ
dostor.org/2545664

أكد الفريق عبد المُنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من مجالات التصنيع المختلفة، في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع ألمانيا، ثقة في تقدم نظم الصناعة الألمانية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد ألماني من شركة BMW العالمية للسيارات للهيئة العربية للتصنيع، في إطار الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا لألمانيا ومكانة مصر ودورها المحوري كسوق واعدة بالمنطقة الإفريقية.

وأعرب التراس عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات مع الشركات العالمية؛ مضيفًا أنه تم بحث نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا، مع مراعاة زيادة نسب المُكون المحلي والقيمة المُضافة.

وأشار إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية في مجالات التصنيع المُختلفة؛ لافتًا إلى الإمكانيات الصناعية الواسعة المُتاحة لدى الهيئة، بما يُوفر قاعدة صناعية قوية يُمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مُشتركة مع الشركات الألمانية.

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة BMW عن تقديرهم لهذا التعاون وأنها خُطوة مهمة لمصر ودورها الرائد بالمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع وتلبية احتياجات المدن الجديدة المصرية بالسيارات صديقة البيئة، والتي تأتي في إطار اهتمام العديد من كبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر للثقة الكاملة في القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للاستثمارات.

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