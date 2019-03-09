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الثقافة
السبت 09/مارس/2019 - 11:38 ص

"بيض النعام كتاباته وزخارفه فى مصر" بالمعهد الفرنسى

بيض النعام كتاباته
نضال ممدوح
dostor.org/2545657

تعقد في الخامسة مساء اليوم٬ الحلقة الـ31 من سيمنار "قراءات فى الوثائق التاريخية المصرية من العصور الوسطى وحتى العصر الحديث"، والذى ينظمه المعهد الفرنسى للدراسات الشرقية IFAO بالتعاون مع كلية الآداب جامعة كفرالشيخ.

يأتي عنوان المداخلة "بيض النعام: كتاباته وزخارفه فى مصر الإسلامية"٬ والتي يقدمها د. أحمد الشوكى٬ أستاذ الآثار الإسلامية المساعد كلية الآداب جامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي المصري.

كان لـ"بيض النعام" مكانة كبيرة لدى العرب قبل الإسلام٬ استمرت هذه المكانة أيضًا بعد ظهور الإسلام٬ وقد تنوعت استخداماته؛ سواء للتعليق في المنشآت الدينية كالمساجد والأضرحة أو المدنية كالبيوت، إلى جانب اقتنائه وزخرفته بالكتابات والتصاوير والرسوم المتنوعة، وكان ذلك يتم بالرسم أو بالحفر على عدة مستويات، الأمر الذي جعله من الهدايا القيمة والنفيسة التي كانت تهدى للخلفاء والملوك.

وتهدف هذه المحاضرة إلى إلقاء الضوء على ذلك من خلال دراسة ما تقتنيه المتاحف المصرية من بيض للنعام ينشر لأول مرة، مستعينًا بذلك بالمصادر التاريخية التي أوردت الكثير من المعلومات المهمة عنه وعن وظيفته، بهدف تأريخه واستخلاص الدوافع الوظيفية والعقائدية وراء ذلك.

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