إحالة متهمين بقتل شقيقتهما بسبب خلافات بينهم للجنايات

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول المتهمين "رمضان ناجي" سائق، و"أحمد ناجي" سائق، و"رضا أحمد" ربة منزل، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقة الأول والثاني "هدى ناجي"؛ بسبب خلافات بينهم.



كشف قرار الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، فأعدوا لهذا الغرض "قطعة قماش" وما أن ظفروا بها حتي كال لها المتهم الأول عدة ضربات ووالى التعدي عليها بأن أطبق حول عنقها قطعة القماش حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من ازره قاصدين من ذلك ازهاق روحها فاحدثوا إصاباتها التي أودت بحياتها.



واستمعت النيابة العامة إلى "أقوال عبد الناصر حمادة" بأنه تلقى اتصال هاتفي من المجني عليها تستغيث به لقيام المتهمين باحتجازها بمكان الواقعة وتقييدها بسلاسل حديدية والتعدي عليها بالضرب وطلبت منه التدخل لانقاذها، فأبلغ الشاهد "السعيد عبد الله" بالواقعة لمساعدته في إطلاق سراح المجني عليها.



كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال "السعيد عبد الله" سائق، فقال إنه تلقى اتصال هاتفي من "عبد الناصر حمادة" أبلغه باحتجاز المجني عليها من قبل المتهمين وطلب منه التدخل لإطلاق سراحها فحاول التواصل مع المتهمين إلا أنهم انكروا الواقعة.



وتوصلت تحريات محمد حمدي رئيس مباحث المرج إلى أنه على أثر خلافات أسرية، احتجز المتهمون المجني عليها بمكان الواقعة وقيدوها بسلسلة حديدية وتعدوا عليها بالضرب وعقب ذلك تولدت لدى المتهم الأول نية إزهاق روح المجني عليها فتوجه رفقة المتهمين الثاني والثالثة إلى مكان احتجازها وقتلها.