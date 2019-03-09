ماعت: تركيا تمارس الاضطهاد والقمع ضد الأكراد

أوضحت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تقرير لها عن مدى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في العالم، بالتزامن مع انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وبمناسبة عرض المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد لتقريره وذلك لاتخاذ إجراءات صارمة وجادة لإنقاذ هذه الاقليات الدينية مما تعانيه من انتهاك صريح لكل المواثيق الحقوقية الدولية وحقوق الإنسان.



وأوضح "عقيل" أن الجرائم اللاإنسانية التي تمارسها حكومة "ميانمار" ضد مسلمي الروهينغا هزت العالم أجمع. وتقول الحكومات المتعاقبة على "ميانمار" أن المسلمين بها ليسوا جماعة عرقية فعليًا، وإنما في واقع الأمر هم مهاجرون بنغال. ونتيجة لذلك لا يدرجهم دستور ميانمار ضمن جماعات السكان الأصليينـ كما يساهم البوذيون بتعريض مسلمي الروهينغا لشتى أنواع التعذيب، وينتهجون طرقا نكراء في قتلهم، ويعتبرون تصفيتهم واجبًا دينيًا بالدرجة الأولى.



وطالب "عقيل" مجلس حقوق الإنسان بالضغط على حكومة ميانمار لإيقاف أعمال القتل والتهجير والاعتقال ضد مسلمي الروهينغا. وإحالة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا، من مسؤولين حكوميين أو جماعات أو أفراد إلى المحاكمة.



وأكد التقرير أن روسيا تعتبر حالة خاصة، فهي لا تمارس فقط قمعًا ضد الحريات الدينية منذ الحقبة السوفيتية، بل تعتبر أن أي نشاط ديني يحمل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتتراوح السياسات الروسية تجاه المسلمين بين المضايقات الإدارية والسجن والقتل خارج القانون وطالبت ماعت الحكومه الروسيه الحفاظ على حقوق الأقليات الموجودة على أراضيها.



وأضاف التقرير أن تركيا مارست وما زالت تمارس اضطهادا وقمعا ضد بعض الأقليات الدينية في تركيا وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم الحكومة التركية بالقمع والاعتقالات. وتحشد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا مقابل المناطق الكردية متخذة من الاكراد غطاء للتدخل العسكري في سوريا وطالب ماعت المجتمع الدولي للضغط علي الحكومه التركيه لوقف الاضطهاد والتعامل بشكل غير إنساني مع الأقلية الكردية على أرضها وخارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله.