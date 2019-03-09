"مستقبل وطن" ببورسعيد يناقش أثر المشاركة السياسية فى التنمية

عقد حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة بورسعيد، ندوة تثقيفية تحت عنوان "تأثير المشاركة السياسية في التغيرات التنموية مصر 2030".



حضر الندوة الدكتورة وئام عثمان أستاذ التنمية السياسية، ووكيل شئون خدمة المجتمع ومدير مركز الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال بجامعة بورسعيد، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، والنائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن الحزب، وبحضور محمد النوساني أمين التنظيم وهيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام بإحدى القاعات فى مدينة بورفؤاد



وناقشت الدكتورة وئام عثمان، خلال الندوة، دور التنمية في وضع خطة لكل تخصص على المدى البعيد وذلك لتطبيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، والتي تمثلها خطة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما ناقشت أهمية المشروعات الصغيرة وزيادة الوعي بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب من أجل المشاركة في العملية التنموية.



وقالت "عثمان" إنه لابد من الاستقرار حتى تأتي التنمية، فالاستقرار السياسي خاصة خلال الفترة المقبلة أهم عامل لتحقيق التنمية ويليه الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وذلك لتحقيق خطة 2030، مشيرة إلى أننا نمتلك خطة التنمية المستدامة بالرغم من الإرهاب والضغوط، موضحة ضرورة زيادة الوعي بتفعيل مبدأ التنمية بالمشاركة بين صفوف الشعب بكل فئاته لمساندة القيادة والإرادة السياسية من أجل إتمام العملية التنموية.



من جانبها، بدأت النائبة سعاد المصري كلمتها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة في ذكرى يوم الشهيد 9 مارس.



وأعربت "المصري"، عن حزنها من حالة اللغط فيما يخص التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن هناك شائعات تخرج بغرض تشتيت القيادة السياسية وتقدم البلاد، ولم يذكر أحد أن هناك تعديلات تخص المرأة والشباب والعمال.



وطالبت سعاد المصرى المواطنين بضرورة الاطلاع على التعديلات الدستورية بشكل كامل وخاصة ما يتعلق بالمرأة والشباب والعمال، لافتة إلى ضرورة نبذ الشائعات المغرضة التى تستهدف النيل من قدرة الوطن على تحقيق خطط التنمية.



وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود حسين إن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد هى مرحلة الاستقرار والبناء وتتطلب من الجميع التكاتف والتلاحم من أجل الوصول إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن بورسعيد من المحافظات المحظوظة والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية، مؤكدا أن كم الأموال التي تضخ ببورسعيد من أجل المشروعات المختلفة لم تحظ به أي محافظة أخرى، وأنه خلال ثلاث سنوات وبعد اكتمال مشروع شرق بورسعيد سيكون لدينا 250 ألف فرصة عمل متوفرة لأبناء المحافظة.



وأشار " حسين" إلى أن المواطن هو صاحب الحق الوحيد في الموافقه على الدستور، لذا يجب على كل مواطن أن يقرأ ويعي التعديلات وأن ينزل ويشارك فى الاستفتاء، ويقول رأيه بكل أمانة، ويضع مصلحة الوطن نصب عينيه، فالمرحلة القادمة هى مرحلة فارقة فى تاريخ الوطن، وعلى النخب السياسية والثقافية أن تؤدى دورها في توعية المواطنين في الفترة القادمة وألا يتركوا المواطن فريسة للمغرضين أصحاب الخطط المعادية للوطن.



وطالبت رباب الشناوى، أمينة المرأة بالحزب، المواطنين بتفعيل دورهم فى التوعية ودعوة أقرانهم للمشاركة السياسية التى تبدأ بفهم التعديلات الدستورية المطروحة حاليا للنقاش والابتعاد عن الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف وحدة الوطن وأمنه واستقراره.