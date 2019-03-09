"مستقبل وطن" يحتفل بأول رجب ويكرم الأمهات المثاليات فى الدقهلية

نظم حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الدقهلية، احتفالية الأول من رجب، وعيد الأم، فى مركز ومدينة بنى عبيد، بحضور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.



وشهدت الاحتفالية تكريم 5 أمهات مثاليات تم اختيارهن عن مركز بني عبيد، و2 من أمهات الشهداء، و5 من الأطفال الأيتام، كما قدم الحزب شهادات تقدير وهدايا رمزية ومبالغ مالية للأطفال اليتامى.



وقدم محافظ الدقهلية التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رجب، قائلا:"أهنئكم ببداية شهر رجب وهو من الشهور المباركة، وأهنئكم ونحن على أعتاب شهر رمضان وأمنياتي أن يجعل الله كل أيامكم مباركة وطيبة"، مشيرا إلى أن هذا الشهر هو شهر المرأة واليوم هو اليوم العالمي للمرأة وبعد عدة أيام سوف نحتفل بعيد الأم التي تصنع المستقبل لكل أبناء الوطن وهي شريك أساسي في كل مجالات الحياة وهي المدرسة التي نتخرج منها جميعًا وهي التي تعلمنا كيف نمضي في الحياة على أسس ومبادئ الأخلاق الكريمة.



وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح مسجد جديد في مدينة بنى عبيد والذى يعد بيتا للفكر الإسلامي الوسطي الجميل ومركزا للإشعاع ضد التطرف والإرهاب الذي نرفضه جميعًا.