القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
سياسي
السبت 09/مارس/2019 - 11:33 ص

"مستقبل وطن" يحتفل بأول رجب ويكرم الأمهات المثاليات فى الدقهلية

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
محمد الشريف
dostor.org/2545649

نظم حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الدقهلية، احتفالية الأول من رجب، وعيد الأم، فى مركز ومدينة بنى عبيد، بحضور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وشهدت الاحتفالية تكريم 5 أمهات مثاليات تم اختيارهن عن مركز بني عبيد، و2 من أمهات الشهداء، و5 من الأطفال الأيتام، كما قدم الحزب شهادات تقدير وهدايا رمزية ومبالغ مالية للأطفال اليتامى.

وقدم محافظ الدقهلية التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رجب، قائلا:"أهنئكم ببداية شهر رجب وهو من الشهور المباركة، وأهنئكم ونحن على أعتاب شهر رمضان وأمنياتي أن يجعل الله كل أيامكم مباركة وطيبة"، مشيرا إلى أن هذا الشهر هو شهر المرأة واليوم هو اليوم العالمي للمرأة وبعد عدة أيام سوف نحتفل بعيد الأم التي تصنع المستقبل لكل أبناء الوطن وهي شريك أساسي في كل مجالات الحياة وهي المدرسة التي نتخرج منها جميعًا وهي التي تعلمنا كيف نمضي في الحياة على أسس ومبادئ الأخلاق الكريمة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح مسجد جديد في مدينة بنى عبيد والذى يعد بيتا للفكر الإسلامي الوسطي الجميل ومركزا للإشعاع ضد التطرف والإرهاب الذي نرفضه جميعًا.

اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 8 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 9 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 11 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 11 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 12 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

بالصور.. أكبر برلمان فى الشرق الأوسط بالعاصمة الجديدة

"إهانة القضاء" و"خلية الوراق الإرهابية".. أبرز محاكمات اليوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يميل للدفء والقاهرة 23 درجة

صحف القاهرة تبرز احتفال مصر بـ"يوم الشهيد" وانخفاض سعر الدولار

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة al ahly vs vita club اليوم

تشكيل الاهلي المتوقع اليوم في مباراته امام فيتا كلوب

موعد مباراة الاهلي اليوم

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

ads
كشكول

8 خطوات تجعل ابنك يحب المذاكرة.. تعرف عليها

إعلام الأزهر تهنئ "فاضل" باختياره أفضل شخصية جامعية لعام 2018

بالأسماء.. "تعليم القاهرة" يعلن نتيجة مسابقة الأم المثالية

"بنها" تشارك في اجتماع مجلس التعليم الطبي البيطري بواشنطن

"جودة التعليم" تعتمد 3 كليات و68 مدرسة

الأمصار

بـ"الزهور البيضاء".. ممرضات البرتغال يتظاهرون

أردوغان يلقي قصيدة تسببت في سجنه منذ 20 عام

عناوين الصحف الرياضية اليوم.. برشلونة يرغب في تجديد عقد ميسي

احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. إيران تعتقل شاب طلب يد فتاة للزواج منها

وفاة ملكة جمال الكون في عيد ميلادها العشرين

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

دراسة: الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

حسناء فردوس تفوز بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

فيديو لتجربة نووية أمريكية يثير التساؤلات

الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎