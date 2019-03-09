"عمومية نساء مصر" توجه التحية لشهداء الوطن: سيظلوا رمزًا للفخر

وجهت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التحية لشهداء الوطن الأبرار؛ بمناسبة احتفال القوات المسلحة بـ"يوم الشهيد"، قائلة: اعتزازنا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن لن يقتصر على يوم واحد لنتذكرهم ولكنه تخليدًا لشجاعة وإقدام مسيرات النصر التى صنعوها وكتبوها بدمائهم الذكية لتاريخ وطن عظيم علم الدنيا الحضارة وحافظ أبناؤه على كل حبة رمل من أرضه عبر العصور.



وأضافت الدكتورة منال العبسي أن هذا المجد العظيم لم يخلو من العنصر النسائى، حيث ضمت قوائم الشرف شهيدات، مؤكدة أن أبناء مصر سيظلوا رمزًا للتضحية من أجل بناء الوطن والحفاظ عليه ضد أى عدو أو معتدى.



وأكدت أن يوم الشهيد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل والذين أضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة التى يعتز بها أبناء مصر جيلا بعد جيل.



وأوضحت رئيس الجمعية العمومية أن القوات المسلحة تحتفل بهذا اليوم العظيم لذكرى القائد العظيم الفريق أول عبد المنعم رياض، حيث جاد بروحه الكريمة فداء للوطن وهو يقف شامخا بين أبنائه من رجال القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا اليوم سيظل سجلًا تاريخيًا للاحتفال بشهداء مصر الذين ضحوا من أجلها للحفاظ على أمنها وسلامتها.