النائب علاء والى يشارك فى افتتاح كوبرى مشاه ناهيا بكرداسة

أشاد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، بجهود وزارة الرى ومحافظة الجيزة، لسرعة الانتهاء من إنشاء كوبرى مشاه ناهيا والذى أقيم أعلى مصرف المريوطية أمام مجمع مدارس ناهيا بكرداسة لخدمة هذا المجمع وتلبية مطالب هذه المنطقة، والذى جاء بناء على ما عرضه النائب علاء والى في طلب إحاطة.



وقال علاء والى إنه فى إطار هذه الجهود المثمرة، شارك شباب حزب مستقبل وطن بأمانة كرداسة في افتتاح الكوبري وسط سعادة غامرة من المواطنين والطلبة، لأنه يوفر عليهم مجهودا كبيرا وييسر على الطلبة والأهالى ليكون مسلكًا لعبورهم ويخدم الصالح العام.



ووجه كل من المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، وأمانة حزب مستقبل وطن، الشكر لوزارة الري ومحافظة الجيزة، لسرعة تلبية مطالب أهالى المنطقة وإنشاء الكوبرى، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للمواطنين والعمل على راحتهم.