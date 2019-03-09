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سياسي
السبت 09/مارس/2019 - 11:28 ص

برلماني: ذكرى يوم الشهيد تجسد معانى الوطنية والتضحيات

النائب تامر عبدالقادر
النائب تامر عبدالقادر
كريمة أبو زيد
dostor.org/2545645

كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بأبطالها الذين يواجهون المخاطر من أجل نشر الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن يعكس المعانى الطيبة للوطنية، كما أنه يجسد أسمى درجات الوطنية والعرفان بالجميل.

وأضاف أنه ليس بجديد على القيادة السياسية أن تطلق الاحتفال بذكرى الشهيد الذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، الذى ضرب أروع الأمثلة فى القيادة الشجاعة والإقدام حيث كان يوما حاسما فى تاريخ العسكرية المصرية، فيما يخص الصراع العربى الإسرائيلى، تقدم الصفوف الأمامية بين الجنود عندما كان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة ولأهمية المعانى التى تؤسسها هذه البطولة اتخذت القوات المسلحة من يوم استشهاد الفريق الموافق التاسع من مارس احتفالا بيوم الشهيد للتأكيد على أن الشهادة فى سبيل الأوطان هى شرف كبير لجميع أبطال القوات المسلحة.

وأوضح أن بطولات رجال القوات المسلحة لا تنتهى، كما أنها تحقق المزيد من الأمن والاستقرار لمصر والمصريين، لافتا إلى أن التاريخ سيتوقف أمام ما قدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من تضحيات عظيمة، لحماية الأمن القومى المصرى والشرق الأوسط كاملا.

وأشار إلى أن مصر وقيادتها السياسية لا تنسى الأبطال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وتحقيقا للأمن والأمان لمصر والمصريين.

وقدم التحية لأرواح الشهداء وأسرهم، مثمنا اهتمام مصر وقيادتها السياسية ببطولات الشهداء التى لا تنقطع لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يرسخ معنى الوطنية والانتماء للأوطان.

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