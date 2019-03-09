"والى" يطالب بإدراج القرى المحرومة من الصرف الصحى بخطة الحكومة

طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب "مستقبل وطن"، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإدراج المدن والقرى والعزب والنجوع المحرومة من خدمات الصرف الصحى بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الوزارة للمشروعات الجارى تنفيذها.



وطالب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف بإعداد حصر شامل بهذه المناطق لإدراجها ضمن خطة الوزارة ومد خدمة الصرف الصحى لها.



وقال "والى" إنه يوجد بعض المدن والقرى أصبحت الآن فى أمس الحاجة لتوصيل خدمة الصرف الصحى بها للقضاء بشكل كامل على مشكلات الطفوحات والتعديات على الترع والمصارف إلى جانب الحفاظ على صحة المواطنين من شبكات الصرف العشوائيات وخلط مياه الصرف بمياه الشرب.



وفى هذا السياق، ناشد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أيضًا الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من إنشاء مشروع الصرف الصحى بمنطقتى العياط وذو الفقار غرب ترعة المنصورية بنطاق دائرة كرداسة، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية بهذه المناطق، وفى ضوء خطة الجهاز والمشروعات الجارى تنفيذها.