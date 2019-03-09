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السبت 09/مارس/2019 - 11:27 ص

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تجديد حبس 5 متهمين
حسام التمساح
dostor.org/2545642

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية حبس 5 متهمين جدد في حادث قطار محطة مصر الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارًا بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.

ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والتقصير.

وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به.

فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ على جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.

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