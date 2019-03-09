ضبط عاطلين بحوزتهما 5 كيلو حشيش و2300 قرص مخدر بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة من القبض على شخصين بمدينة نصر، بحوزتهما 5 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة.



تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من"خالد. ع. ع"، 51 سنة، "عاطل"، سبق اتهامه فى 7 قضايا، آخرها قضية "مخدرات"، و"حمادة. م. ن"، 41 سنة، "عاطل"، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما 5 كيلو حشيش، و2300 قرص مخدر، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.



بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.