تشكيل الاهلي المتوقع اليوم في مباراته امام فيتا كلوب

كشفت التدريبات الختامية ملامح التشكيل المتوقع للنادي الأهلي، الذي قد يبدأ به الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأحمر، مباراته اليوم أمام بطل الكونغو.



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد"- ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجاي.



يشار إلى أن الأهلي يلتقي فيتا كلوب في تمام السادسة مساء، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالبطولة القارية.