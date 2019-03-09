سيارات دفع رباعي لرفع معوقات الطرق

عززت الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها، ودفعت بالأوناش وسيارات الإغاثة وسيارات الدفع الرباعي، لرفع أي معوقات بالطرق.



كما قام مساعد الوزير، بمراقبة حركة السير على الطرق الرئيسية والمحاور المختلفة عن طريق كاميرات المراقبة للاطمئنان على معدلات السير، وأمر بتحقيق للسيولة المرورية.



وأكد مواصلة شن حملات الرادار والكشف عن السائقين متعاطي المواد المخدرة أثناء القبادة حفاظًا على سلامة الجميع.



ودفعت الإدارة بالخدمات والمساعدات الفنية على الطرق السريعة، تجنبًا لارتكاب الحوادث ودفعت بسيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي، لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق، بالإضافة إلى وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المخالفات المرورية.



وأهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور والإرشادات.