بريطانيا ترفض مقترحا يبقي أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبي

رفضت الحكومة البريطانية، مقترحا أوروبيا ببقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبي دون باقي المملكة المتحدة.



وأوضحت الحكومة اليوم السبت أن رفضها جاء بهدف تجنب محاولة إقامة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا".



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد حذرت أمس من رفض خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقالت في خطاب لها" إن أعضاء البرلمان يواجهون الأسبوع المقبل اختيارا حاسما، إما دعم اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أو رفضه، مشيرة إلى أن دعم اتفاق "بريكست" يعني أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي، أما إذا رُفِض فلا أحد يعرف ماذا سيحدث".