فحص 65 ألف مواطن بـ"100 مليون صحة" في الوادي الجديد

صرحت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم خلال الأسبوع الأول من انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بالمحافظة، بلغ 65 ألفا و242 مواطنا بنسبة 234٪ من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة.



وأشارت إلى أن عملية الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابته والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، والبالغ عددها 82 فرقة.



كانت المحافظة قد أعلنت عن استهداف 172 ألفا و631 مواطنا من خلال المبادرة التي أنطلقت في الأول من مارس وتستمر حتى نهاية أبريل الحالي. وذلك باستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات. وتوفير وسائل انتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القري النائية لنقلهم إلى أقرب مكان فريق عمل، وذلك بهدف التيسير على المواطنين للكشف والاطمئنان على صحتهم.