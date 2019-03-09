فحص 165 ألف طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بالإسماعيلية

انطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الإبتدائية بالمدارس في محافظة الإسماعيلية اليوم.



وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة والتي تتواجد فى 11 محافظة هى "القاهرة والأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والسويس"، والتي بدأت فعالياتها في بعض محافظات المرحلة الثانية من السادس من مارس وتنتهي في كل محافظات المرحلة أخر الشهر الجاري.



وبدأت الحملة بالإسماعيلية بمدرسة عبد المنعم رياض، حيث إن المبادرة تستهدف فحص قرابة 164.403 طالب في أكثر من 453 مدرسة، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بنتيجته.