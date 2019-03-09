بالصور.. 3 وزراء يتفقدون أعمال التطوير بمعابد فيلة بأسوان

تفقد وزراء التنمية المحلية، والإسكان والشباب والرياضة، اليوم، منطقة معابد فيلة الأثرية، والتي تشهد العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية، ورافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ونائبه اللواء سعيد حجازي.



ويأتي ذلك في إطار الاستعدادت الجارية بمدينة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب الأفريقي في منتصف شهر مارس الجاري.



وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة الرصيف الرئيسى للمرسى الشرقي بطول 41.5 م وبعرض 9.5 م وبتكلفة مليون جنيه من اعتمادات وزارة الآثار، فضلا عن قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالي أطوال 315 متر وبتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه، والتي شملت أيضا عمل تكاسى على ضفتي هذه المراسى، وإنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوي الاحتياجات الخاصة.