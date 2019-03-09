الأمم المتحدة: ايسلندا هي البلد الأول في تحقيق المساواة بين الجنسين

أفادت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوزا، بأن المرأة مازالت مهمشة في تولي المناصب القيادية حول العالم، مشيرة إلى ضرورة تغيير هذا الوضع، وفقا لوكالة شينخوا.



وأضافت إسبينوزا في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأن هناك 5% من جميع رؤساء الحكومات، وأقل من 5 % من رؤساء الدول في جميع أنحاء العالم هم من النساء.



كما نوهت إسبينوزا بأن المساواة بين الرجل والمرأة مازالت تجري على قدم وساق، وان كانت المساواة تأتي ثمارها في شمال أوروبا، ولكن ايسلندا أفضل بلد في المساواة بين الرجال والنساء، حيث استطاعت سد فجوة الرواتب بين الرجال والنساء.