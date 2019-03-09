القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
سياسي
السبت 09/مارس/2019 - 09:55 ص

طلب إحاطة بشأن تهالك مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
محمد جعفر
dostor.org/2545547

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التعليم العالى والتخطيط، بشأن ما يعانيه مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، من تهالكه بشكل خطر، حيث يشكل ذعرا بين الطلاب، خوفا من سقوط إحدى الكتل الخرسانية عليهم.

وأردف "عامر" أن يد التطوير لم تطاله حتى الآن رغم أن المبنى تأسس عام 1942، وهى من أولى كليات الجامعة وتقع على طريق الحرية الرئيسى، كما أن المبنى ضروري، ولا يمكن تجاهل الطلاب التواجد فيه، حيث يضم المبنى طلاب قسم الكيمياء، ويشمل قاعات محاضرات ومعامل تابعة لقسم الكيمياء، ويدرس به عدد كبير من الطلاب.

وأضاف رئيس صناعة البرلمان: "الطلبة الدارسون يشعرون بأن المبنى يشكل خطورة على حياتهم، خاصة أنهم يجلسون داخل المبنى لفترات طويلة ونظرا للأعداد الكبيرة يشعرون بالخوف دائما من التواجد بالمبنى، ورغم شكوى الطلبة وتقدم بخطابات رسمية لسرعة اتخاذ اللازم لتطوير المبنى وإنهاء أعمال الترميمات قبل وقوع كارثة، إلا أن هناك تجاهل لذلك، خاصة أن المبنى قديم ومتهالك ومتوقع سقوط أجزاء منه فى أية لحظة".

وأشار إلى أن أكثر من مرة صرح رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم المبنى وإعادة بنائه من جديد، وأنه تمت الموافقة من قبل وزارة التخطيط على التمويل اللازم له، لكن لم يحدث شيئا إلى الآن، وظل كلام رئيس الجامعة مجرد تصريح إعلامي فقط.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 5 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 11 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

الآن

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

حقوق الإنسان باليمن: الحوثيون قتلوا 402 امرأة فى تعز خلال 4 سنوات

بالصور.. محمد فؤاد ينتهى من تسجيل "سامحيني ياما"

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الصيدلة فى دورته الخامسة

ads
الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيتا كلوب فى دورى أبطال إفريقيا

بث مباشر.. مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

al-ahly اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

ads
كشكول

"التعليم" توجه بسرعة الإنتهاء من الاستمارات الورقية للثانوية العامة

اليوم.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بمئوية "ثورة ١٩١٩"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

افتتاح معمل التنميه المهنية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بتربية عين شمس

الإمارات تفوز على لبنان في منافسات كرة اليد بالبطولة العربية للرياضة المدرسية

الأمصار

وفاة نجل حسناء داعش

البشير يقرر العفو على المعتقلين

مقتل فلسطيني وإصابة 42 برصاص الاحتلال

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

حسناء فردوس تفوز بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

فيديو لتجربة نووية أمريكية يثير التساؤلات

باربي تحتفل بعيد ميلادها الستين

الصحة

"مزراب المياه".. خلطة مخدرات تنتشر بين شباب نيجيريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎