الكلاب الضالة تهدد حياة "طفل" الوادي الجديد

تعرض كلب "مسعور" طفل صغير أمام منزله بقرية "عزب القصر" التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد؛ أثناء ذهابة إلى المسجد لصلاة المغرب أمس، مما أدى إلى إصابته بعدة جروح بأنياب حادة في أنحاء متفرقة من الجسم، نُقل على إثرها إلى الوحدة الصحية التابع لها.



تبين أن الطفل يدعي أحمد محمد توفيق طالب بالصف السادس الابتدائي، وأثناء ذهابه إلى المسجد انهال علية كلب شرس وأصابه في أماكن متفرقة بالجسم نقل على آثرها الوحدة الصحية التابعة لعزب القصر.



وقالت والدة أحمد: "أن الكلاب المسعورة والشرسة أصبحت كابوس يعاني منه الكبير والصغير فضلا عن الذئاب المتوحشة الموجودة بالقرب من مزارعنا التي تهدد حياتنا ليل نهار تجعلنا نخاف الخروج من منازلنا".



ومن جانبة طمأن صابر حنفي مبارز رئيس الوحدة المحلية لعزب القصر؛ عن تواجد الدكتور عبد الحميد أحمد صابر مدير الطب البيطري بمركز الداخلة، يرافقة الرقيب ماهر من قسم شرطة الداخلة، للقضاء على الكلاب الضالة والمسعورة التي تهدد أبناء القرية وتم التنبيه على الأهالي من خلال الإذاعة المحلية بالتواصل على الأرقام التالية حال وجود أي كلاب أو ذئاب شرسة تهدد حياة المواطنين هاتفيًا على الأرقام التالية:



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