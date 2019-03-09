تداول 492 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر؛ أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 22 سفينة وتم تداول 492 شاحنة بضائع و64 سيارة حيث شملت حركة الواردات 245 شاحنة و39 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 247 شاحنة بضائع و25 سيارة.



فيما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهي: محبة، الحرية2، نما إكسبريس. بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي محبة، الحرية2، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهي برنسيسة، بريدج، سينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.