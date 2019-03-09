القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
سياسي
السبت 09/مارس/2019 - 09:43 ص

وسائل إعلام تركية: محاكمة عثمان كافالا مدبر أحداث الانقلاب في يونيو

وسائل إعلام تركية:
أمينة ذكي
dostor.org/2545541

تناقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية التركية، ما يفيد بأنه سوف تتم محاكمة الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، في الرابع والعشرين من يونيو القادم، في محكمة في سيليفري على مشارف إسطنبول.

ويواجه الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، مع أكثر من عشرة مشتبها، اتهامات متعلقة بالمؤامرة لقلب نظام الحكم في تركيا.

حيث اتهم رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، كافالا بأنه المسئول الأول عن تمويل من وصفهم بـ"الإرهابيين"، خلال الاحتجاجات ضد حكومته.

يأتي هذا وسط رفض منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، حيث يقولون إن الاتهامات كلها غير حقيقية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ أقل من شهر

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 4 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 5 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ 5 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 6 شهر

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

الآن

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

حقوق الإنسان باليمن: الحوثيون قتلوا 402 امرأة فى تعز خلال 4 سنوات

بالصور.. محمد فؤاد ينتهى من تسجيل "سامحيني ياما"

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الصيدلة فى دورته الخامسة

ads
الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيتا كلوب فى دورى أبطال إفريقيا

بث مباشر.. مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

al-ahly اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

ads
كشكول

"التعليم" توجه بسرعة الإنتهاء من الاستمارات الورقية للثانوية العامة

اليوم.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بمئوية "ثورة ١٩١٩"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

افتتاح معمل التنميه المهنية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بتربية عين شمس

الإمارات تفوز على لبنان في منافسات كرة اليد بالبطولة العربية للرياضة المدرسية

الأمصار

وفاة نجل حسناء داعش

البشير يقرر العفو على المعتقلين

مقتل فلسطيني وإصابة 42 برصاص الاحتلال

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

حسناء فردوس تفوز بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

فيديو لتجربة نووية أمريكية يثير التساؤلات

باربي تحتفل بعيد ميلادها الستين

الصحة

"مزراب المياه".. خلطة مخدرات تنتشر بين شباب نيجيريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎