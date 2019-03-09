وسائل إعلام تركية: محاكمة عثمان كافالا مدبر أحداث الانقلاب في يونيو

تناقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية التركية، ما يفيد بأنه سوف تتم محاكمة الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، في الرابع والعشرين من يونيو القادم، في محكمة في سيليفري على مشارف إسطنبول.



ويواجه الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، مع أكثر من عشرة مشتبها، اتهامات متعلقة بالمؤامرة لقلب نظام الحكم في تركيا.



حيث اتهم رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، كافالا بأنه المسئول الأول عن تمويل من وصفهم بـ"الإرهابيين"، خلال الاحتجاجات ضد حكومته.



يأتي هذا وسط رفض منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، حيث يقولون إن الاتهامات كلها غير حقيقية.