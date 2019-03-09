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تكنولوجيا
السبت 09/مارس/2019 - 09:28 ص

الروبوت.. مرشد سياحي في مدينة تاريخية بالصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2545535

بدأت مدينة "بينغياو" التاريخية الواقعة في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين تشغيل أول دفعة من المرشدين السياحيين تتكون من 26 روبوتا.

وذكرت إدارة الثقافة والسياحة بمدينة "بينغياو" - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم السبت - أن السياح الزائرين للمدينة، التي يعود تاريخها إلى 2700 سنة ومدرجة ضمن مواقع التراث الثقافي العالمي، يمكنهم حاليا استخدام روبوت (على شكل دراجة نارية كهربائية) مقابل 24 يوانا (6ر3 دولار) لمدة 30 دقيقة، يتم خلالها توفير خدمات الترجمة الفورية والتفاعل والركوب، مع إعطاء معلومات للسائح حول المطاعم وأماكن الإقامة وأماكن شراء المنتجات التقليدية المحلية.

وأضافت الإدارة أن الروبوت له قدرة تحميل تصل إلى 200 كجم، وسرعة سير تبلغ حوالي 4ر6 كيلومتر في الساعة، ويتمتع بنظام مانع للاصطدام، حيث تتوقف موجة الروبوت أوتوماتيكيا عن التحرك عندما تكون المسافة بينه وبين أقرب مانع أقل من 50 سم، موضحة أنه سيتم توفير 29 روبوتا آخر في المدينة قريبا للموسم السياحي القادم الذي يبدأ في شهر أبريل.

وتشتهر بينغياو، المدرجة على قائمة التراث الثقافي العالمي من قبل اليونسكو في عام 1997، بهندستها المعمارية القديمة المحفوظة جيدا بما في ذلك جدران المدينة.

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