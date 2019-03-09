الدفاع الأمريكية تحذر تركيا من شراء الصواريخ الروسية

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، تشارلز سامرز، بأن العلاقة مع تركيا سوف تذهب لمنحنى خطر، إذا ما وافقت تركيا على شراء اس-400 المنظومة الصاروخية الروسية.



وأضاف أن قيام تركيا بهذه الصفقة، سوف تدمر العلاقة الأمريكية التركية وتحديدا العلاقة العسكرية على وجه الخصوص.



كما شدد سامرز بأنه في حالة قامت تركيا بصفقة الصواريخ الروسية، فإن أمريكا لن تسلمهم طائرات أف-35 وصواريخ باتريوت.



يذكر أن واشنطن وافقت في ديسمبر الماضي، على بيع منظومة باتريوت المضادة للصواريخ، لأنقرة لإظهار حسن النية ومن أجل إقناع أنقرة بصرف النظر عن الصواريخ الروسية.