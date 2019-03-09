شركة صينية تفوز بحصة أغلبية في منجم يورانيوم بناميبيا

أعلنت شركة "ريو تينتو"، المتعددة الجنسيات وعملاق استغلال المناجم في العالم، أنها أبرمت اتفاق شراكة لبيع حصتها البالغة 62ر68 في المائة في شركة "روسينج يورانيوم المحدودة"، المالكة لمناجم روسينج في ناميبيا، لمصلحة "مؤسسة الصين الوطنية لليورانيوم المحدودة" CNUC.



وقال بيان للشركة، من مقرها في العاصمة البريطانية لندن، إن القيمة الاعتبارية للصفقة تتضمن سدادًا نقديًا قيمته 5ر6 مليون دولار عند اتمام الصفقة التي تبلغ ما يزيد على 100 مليون دولار، مبينًا أن القيمة الإجمالية مرتبطة بالأسعار الفورية لليورانيوم ومستويات الدخل الصافي لشركة "روسينج" خلال السنوات السبع المقبلة.



وتتضمن الصفقة شرطًا بأن تتلقى شركة "ريو تينتو" القيمة النقدية إذا قامت "مؤسسة الصين الوطنية لليورانيوم المحدودة" CNUC ببيع احيتياطيات مشروع "زيلدا 20 للمعادن" خلال فترة إتمام الصفقة التي تخضع قيمتها القيمة الاعتبارية لحد أقصى لا يزيد على 6ر105 مليون دولار.



وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "ريو تينتو" جين- سباستيان جاك في بيان له بأن شركته ستعمل بشكل وثيق مع مؤسسة "كنوك" الصينية لضمان مرحلة انتقالية سلسة واستمرار العمليات في مناجم "روسينج" بصورة منتظمة خلال تنفيذ الصفقة. ةة

