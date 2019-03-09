تنزانيا تسعى لجذب مزيد من المستثمرين لقطاع الزراعة

قال وزير الزراعة التنزاني، جافيت هاسونجا إن حكومة بلاده تواصل جهودها لخلق بيئة جاذبة للمزيد من المستثمرين في قطاع الزراعة من أجل تنشيطه وإحياء مداخليه بما يسهم في إنعاش وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.



وأضاف الوزير، في افتتاح "مجمع كيلومبيرو" التابع لـ"ممر النمو الزراعي الجنوبي لتنزانيا (ساجكوت) أن الحكومة تعمل على تحويل قطاع الزراعية إلى مصدر للخير للدولة "وهو ما يؤكد أن القطاع سيلعب دورًا حيويًا في التصنيع بالنسبة لتنزانيا."، مشيرًا إلى أن نمو الزراعة وتنميتها سوف يحفز غيره من القطاعات الأخرى في الاقتصاد في الوقت نفسه.



وذكر أن إستراتيجية الدولة تقوم على تعزيز فكرة بناء مجمعات زراعية تنموية في أنحاء متفرقة في البلاد، والعمل على فتح حوار مستمر مع المعنيين بالزراعة من باحثين ورجال أعمال ومستثمرين وأصحاب أراضي ومزارعين للوقوف على أفضل السبل لتنمية قطاع الزراعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد ومستوى معيشة المزارعين وتعزيز الأنشطة المصاحبة للزراعة، واستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات إلى المناطق الزراعية ومساندة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة لتحويلها إلى أنشطة تدار بفكر تجاري ناجح وقادرة على الاستمرارية والإنتاج.