صحف القاهرة تبرز احتفال مصر بـ"يوم الشهيد" وانخفاض سعر الدولار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي، كان من أبرزها احتفال مصر بـ"يوم الشهيد" الذي يصادف التاسع من مارس من كل عام.



الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بجهود القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على الوطن وشعبه العظيم، ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية فى ربوع البلاد.



وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة عقب أدائه صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى "يوم الشهيد".



وأضافت أن الرئيس بدأ الاجتماع بالدعوة إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك الجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الإستراتيجية..واختتم الرئيس الاجتماع بتقديم التحية لشهداء الوطن وأسرهم الذين لولا تضحياتهم لما وصلت مصر إلى مزيد من التقدم والاستقرار.



وذكرت الصحيفة أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، استقبل توماس سليبرون وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشئون البرلمانية والوفد المرافق له من أعضاء بالبرلمان ووزارة الدفاع الألمانيين، لبحث التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الألمانية ومنها عقد الشراكة مع "بومبارديه" الألمانية لتصنيع قاطرات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة (كيه إس بي)، فى مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية.



وأوضح العصار الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وأهم المشروعات القومية ومشروعات التنمية التى تسهم الوزارة فى تنفيذها بمصر.



وقالت الصحيفة إن أسعار الدولار هبطت ما بين 8 إلى 9 قروش فى البنوك وشركات الصرافة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 17.39 جنيه للشراء و17.49 جنيه للبيع، حسب البنك المركزى مقابل 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع قبل الماضى.



وأكدت مصادر مصرفية أن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى تراجع سعر الدولار المتواصل على مر الأسابيع الماضية، أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك، وارتفاع الاحتياطي الأجنبى إلى مستويات قياسية، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بخلاف تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، الأمر الذي عزز من الثقة فى الاقتصاد المصري.





الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى صلاة الجمعة أمس في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وذلك احتفالًا بذكرى "يوم الشهيد".

وأضافت أن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أم الصلاة بعد أن ألقي خطبة الجمعة، والتي دارت عن يوم الشهيد. وقال فيها "إن مصر اتخذت يوم التاسع من مارس عيدًا لتخليد ذكري الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة حيث استشهد أثناء حرب الاستنزاف في مواجهة العدو الإسرائيلي.. وأشار الأزهري إلى أن شهداء القوات المسلحة والشرطة رموز الوطنية والتضحية من أجل الوطن.



وذكرت "الجمهورية" أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلتقي خلال أيام مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصور النهائي بالإستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات حتي يتسني تطبيقها في أسرع وقت ممكن.



وأضافت أن رئيس الوزراء استعرض مقترح الإستراتيجية في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد مستشار وزير الصناعة. مؤكدًا عزم الدولة تنفيذ الإستراتيجية لمضاعفة الصادرات بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة العملة الصعبة، ويسهم في تحسين الميزان التجاري.



من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما قامت به القيادة السياسية في تبني الإشراف على صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتفهم الشعب لإجراءات خطة الإصلاح، مشيدا بدور وسائل الإعلام في مساندة القضايا الوطنية وتحمل المسؤولية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نجاحات كبيرة إشادات دولية متتابعة.



وأضاف وزير المالية أمام ملتقي التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نعتمد علي كوادر مؤهلة ومدربة لوضع الخريطة الإستراتيجية لوزارة المالية وينفذها وزراء مالية متعاقبون بمشاركة رؤساء القطاعات والإدارات المركزية".



وقالت الصحيفة إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت فحص 4 ملايين و338 ألف مواطن بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى مساء الخميس الماضي.



وأكدت أن إجمالي من تم فحصهم في المراحل الثلاث وصل إلى 35 مليونا و233 ألف مواطن. مؤكدة استهداف كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. مؤكدة الإقبال منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات الذي تخطي 164% من المستهدف اليومي. مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة حيث استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى بعد مواعيد العمل الرسمية لإنجاز فحص كافة المترددين بالوحدات.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية)، أن قوات التحالف العربي أعلنت أمس اعتراض وتدمير قوات الدفاع الجوي السعودي طائرة بدون طيار معادية تابعة للحوثيين في مدينة أبها السعودية.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إنه في تمام الساعة "12.24" بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة رصدت منظومة الدفاع الجوي السعودي جسمًا غير معروف باتجاه مناطق سكنية بمدينة "أبها".. وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين. بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.





أخبار اليوم:

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.



وأضافت أن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح الشهداء وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وكذلك الجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود علي كافة الاتجاهات الإستراتيجية.



وأشارت إلى أن الرئيس أشاد بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام علي الوطن وشعبه العظيم كذلك مجهوداتهم في دعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.. واختتم الرئيس السيسي الاجتماع بتقديم التحية لأسر شهداء الوطن الذين لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة المصرية إلى مزيد من التقدم والاستقرار.



وذكرت (أخبار اليوم) أنه سوف تنطلق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت المقبل فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان، ويبحث الملتقى عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية والموضوعات التي تهم الشباب عربيا وأفريقيا.



وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن هيئة السكك الحديدية تبدأ خلال أيام في تعديل لائحة العاملين بالهيئة، وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة أن اللائحة الجديدة تتضمن الفصل النهائي من الخدمة لكل من يثبت تعاطيه لأي مواد مخدرة وإحالته إلى النيابة بدلا من الإيقاف المؤقت عن العمل، كما تتضمن جزاءات وعقوبات للعاملين المخالفين لتعليمات قواعد العمل بالهيئة بمن فيهم العاملون الإداريون والعاملون في تشغيل القطارات، بحيث لا يكون الفصل قاصرا على الإدمان فقط.



وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن الحزب الاشتراكي الحاكم في أسبانيا يواجه انتقادات عنيفة من جانب أحزاب وقوى سياسية بسبب اتفاق مع الجانب البريطاني حول مستقبل منطقة جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. والذي يري المنتقدون أنه ينطوي على اعتراف ضمني من أسبانيا بسيادة بريطانيا علي الإقليم المتنازع عليه.



وأشارت الصحيفة إلى أن جوزيب بوريل وزير الخارجية الأسباني كان قد أعلن عن اتفاقية مع بريطانيا حول حركة التجارة بين الأراضي الإسبانية وإقليم جبل طارق الخاضع لبريطانيا، تغلق إسبانيا بموجبها الحدود مع الإقليم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.. وسيكون من حق الحكومة الإسبانية الحصول على الرسوم الجمركية التي يتم فرضها على السلع التي تدخل إلي إقليم جبل طارق، وهو ما يعتبره الحزب الاشتراكي مكسبا كبيرا عجزت الحكومات الإسبانية السابقة عن الحصول عليه.