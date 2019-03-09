القاهرة : السبت 09 مارس 2019
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إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

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03:23 م

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01:24 م

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12:05 ص

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السبت 09/مارس/2019 - 07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يميل للدفء والقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2545483

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 23
شبين الكوم 11 22
طنطا 11 22
دمنهور 10 21
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 21
مطروح 07 19
السلوم 08 20
سيوة 09 24
بورسعيد 14 20
دمياط 13 20
الزقازيق 09 23
الإسماعيلية 08 23
السويس 10 23
العريش 08 20
رفح 09 20
رأس سدر 11 23
نخل 05 21
نويبع 14 25
طابا 12 23
كاترين 05 20
الطور 14 23
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 14 24
مرسى علم 16 24
الفيوم 11 24
بنى سويف 11 24
المنيا 10 24
أسيوط 08 25
سوهاج 12 27
قنا 11 29
الأقصر 11 30
أسوان 12 31
أبوسمبل 13 29
الوادي الجديد 13 27
شلاتين 17 27
أبورماد 16 26
رأس حدربة 17 25
حلايب 18 24

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