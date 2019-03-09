al-ahly اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

تقام اليوم السبت مباراة الاهلي وفيتا كلوب والتي تجمع الفريقان على ملعب استاد الشهداء في الكونجو لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وجاءت أبرز نتائج الفريقين في المجموعة وطريقة تأهلهما من الأدوار التمهيدية على النحو التالي:



مباراة الأهلي وفيتا كلوب

وقبل مباراة الاهلي وفيتا كلوب، تمكن المارد الأحمر من الوصول إلى دور المجموعات بعد أن تخطى عقبة فريق نادي جيما أبا جيفار الأثيوبي في دور الأثنين والثلاثين وافتتح مبارياته في دور الستة عشر بالفوز على فيتا كلوب الكونجولي بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يتعادل مع شبيبة الساورة في الجزائر بهدف لكل فريق.



وفي الجولة الثالثة إكتسح النادي الاهلي ضيفه فريق نادي سيمبا التنزاني بخمسة أهداف مقابل لا شيء قبل أن يتلقى الفريق الخسارة الوحيدة له في دور المجموعات أمام نفس الفريق في تنزانيا بهدف واحد مقابل لا شيء لكنه بقي على الصدارة برصيد سبعة نقاط.



في المقابل يحتل فريق نادي فيتا كلوب المركز الأخير في المجموعة برصيد أربعة نقاط فقط جمعها بعد أن حقق الفوز في مباراة وتعادل في مثلها وتلقى الخسارة في مباراتين حيث تخطى فيتا كلوب في مرحلة الإقصاء فريق نادي بانتو من ليسوتو وافتتح مبارياته في المجموعة بالخسارة من الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.



قبل أن يكتسح فريق نادي سيمبا بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية وتعادل على أرضه أمام شبيبة الساورة الجزائري بهدفين لكل فريق قبل ان يخسر الجولة الماضية بهدف دون رد.



موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم السبت دور المجموعات أبطال أفريقيا

تبدأ مباراة الاهلي وفيتا كلوب والتي تجمع الفريقان على ملعب الشهداء في الكونجو في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب على الهواء مباشرةً اليوم السبت عبر قنوات beIN SPORT الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الأفريقية وستكون المباراة متاحة للجماهير عبر قناة beIN SPORT HD 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.