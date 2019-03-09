الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي لمباراة الاهلي وفيتا كلوب HD

يواجه فريق الأهلي فيتا كلوب في منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وينطلق لقاء الأهلي وفيتا كلوب في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة وتنقله قناة بي ان سبورتس رقم 1 ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.



فريق الأهلي يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يأتي فريق فيتا كلوب في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.



ويعيش الأهلي حالة من التألق على المستوى المحلي، وفاز في آخر 9 مباريات لينعش آماله في المنافسة على الدوري، لكنه في المقابل يعاني خارج أرضه في أفريقيا.



وخسر الأهلي مرتين، وتعادل مرة واحدة في 3 مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال كان آخرها الخسارة 0/1 أمام سيمبا التنزاني الشهر الماضي رغم الفوز قبلها بأيام على الفريق ذاته 5/0 في مصر.



وقال محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي: "سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية رغم الإرهاق الذي يعاني منه الفريق بعد الرحلة الشاقة، فضلًا عن الظروف المناخية المختلفة، وأرضية الملعب الصناعية، وذلك من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، وحسم التأهل".



وأضاف يوسف، الذي كان يتولّى تدريب الأهلي عندما تُوِّج باللقب القاري للمرة الثامنة والأخيرة في 2013، أن الأهلي يحاول دائمًا الفوز سواء على أرضه أو خارجها.



وسيرحب الأهلي بعودة المغربي وليد أزارو من الإصابة، لكنه سيفتقد حمدي فتحي لاعب الوسط الذي سيغيب عدة أسابيع بسبب مشكلة عضلية.



موعد المباراة والقنوات الناقلة:



تقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.



وسيخوض الإسماعيلي المصري مواجهة صعبة على أرضه أمام فريق آخر من الكونغو الديمقراطية هو مازيمبي، وسيلعب دون حضور مشجعين.



وكان شغب جماهير الإسماعيلي تسبب في استبعاده من المسابقة قبل أن يعود بعد الاستئناف ضد العقوبة، لكنه يتذيل المجموعة الثالثة بنقطة واحدة ويتأخر بـ 3 نقاط عن الأفريقي التونسي، و6 نقاط عن مازيمبي، و9 نقاط عن شباب قسنطينة الجزائري.