القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
رياضة
السبت 09/مارس/2019 - 07:43 ص

الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي لمباراة الاهلي وفيتا كلوب HD

الاهلي اليوم في دوري
dostor.org/2545480

يواجه فريق الأهلي فيتا كلوب في منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينطلق لقاء الأهلي وفيتا كلوب في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة وتنقله قناة بي ان سبورتس رقم 1 ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.

فريق الأهلي يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يأتي فريق فيتا كلوب في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويعيش الأهلي حالة من التألق على المستوى المحلي، وفاز في آخر 9 مباريات لينعش آماله في المنافسة على الدوري، لكنه في المقابل يعاني خارج أرضه في أفريقيا.

وخسر الأهلي مرتين، وتعادل مرة واحدة في 3 مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال كان آخرها الخسارة 0/1 أمام سيمبا التنزاني الشهر الماضي رغم الفوز قبلها بأيام على الفريق ذاته 5/0 في مصر.

وقال محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي: "سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية رغم الإرهاق الذي يعاني منه الفريق بعد الرحلة الشاقة، فضلًا عن الظروف المناخية المختلفة، وأرضية الملعب الصناعية، وذلك من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة، وحسم التأهل".

وأضاف يوسف، الذي كان يتولّى تدريب الأهلي عندما تُوِّج باللقب القاري للمرة الثامنة والأخيرة في 2013، أن الأهلي يحاول دائمًا الفوز سواء على أرضه أو خارجها.

وسيرحب الأهلي بعودة المغربي وليد أزارو من الإصابة، لكنه سيفتقد حمدي فتحي لاعب الوسط الذي سيغيب عدة أسابيع بسبب مشكلة عضلية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الإسماعيلي المصري مواجهة صعبة على أرضه أمام فريق آخر من الكونغو الديمقراطية هو مازيمبي، وسيلعب دون حضور مشجعين.

وكان شغب جماهير الإسماعيلي تسبب في استبعاده من المسابقة قبل أن يعود بعد الاستئناف ضد العقوبة، لكنه يتذيل المجموعة الثالثة بنقطة واحدة ويتأخر بـ 3 نقاط عن الأفريقي التونسي، و6 نقاط عن مازيمبي، و9 نقاط عن شباب قسنطينة الجزائري.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

البنتاجون: عواقب خطيرة تنتظر تركيا بسبب الصواريخ الروسية

اليوم.. محاكمة الزيات والعمدة فى "إهانة القضاء"

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة

رجوى: لا حل فى إيران مع نظام الملالى فى البلاد

ads
الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيتا كلوب فى دورى أبطال إفريقيا

بث مباشر.. مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

al-ahly اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

ads
كشكول

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

افتتاح معمل التنميه المهنية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بتربية عين شمس

الإمارات تفوز على لبنان في منافسات كرة اليد بالبطولة العربية للرياضة المدرسية

غدًا.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان

الأمصار

وفاة نجل حسناء داعش

البشير يقرر العفو على المعتقلين

مقتل فلسطيني وإصابة 42 برصاص الاحتلال

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

في عيدها العالمي.. إنجازات تاريخية وتحديات محورية في مسيرة نضال المرأة التونسية

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

مباريات
الصحة

تحذير.. الشيشة أكثر ضررا من السجائر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎