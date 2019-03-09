القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
عالم
السبت 09/مارس/2019 - 07:40 ص

"كوراتز أفريكا": الصين تقع ضحية أخطاء الترجمة "القاتلة"

كوراتز أفريكا: الصين
أ ش أ
dostor.org/2545478

في احتفال حاشد التأم العاصمة الصينية بكين وحضره مستثمرون ودبلوماسيون وساسة أفارقة وصينيون إضافة إلى ممثلين ومندوبين عن دول أعضاء في مبادرة "الحزام والطريق" مطلع فبراير الجاري، وقعت الصين ضحية لأخطاء الترجمة التي لا ترحم، ففي تلك الاحتفالية أضاءت الشاشة الكبرى المجهزة بها المنصة الرئيسية باللغتين الصينية والإنجليزية وضمت أربع كلمات دالة تصف علاقات الصين مع أفريقيا؛ "ابتكار"، و"فعالية"، و"ارتقاء"، وخرجت الكلمة الأخيرة بمعنى صادم تقول "استغلال".. وهو أمر أثار جدلًا واسع النطاق بشأن أخطاء الترجمة وزلات اللسان غير المقصودة والمبطنة، وانتشر أثره على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.

ولم يترك الظرفاء الفرصة تمر دون تعليق عن خطأ الترجمة الذي وقع جراء التباس بين كلمة صينية بمعنى " الاستفادة " لتتحول إلى كلمة مقاربة لها بالإنجليزية تعني "الاستغلال" وفى ذلك فارق كبير فى المعنى.

وقد أقر عدد من اللغويين والمحللين المتابعين للاحتفال أن ما حدث لا يعدو كونه أكثر من خطأ ترجمة، وليست مثلما وصفها بعض الخبثاء بأنها "زلة فرويدية"، نسبة إلى عالم النفس سيجموند فرويد، تعبر عن مكنون ما ينطوي عليه العقل الباطن من معان تخرج بصورة عفوية ولا إرادية.

وقع خطأ الترجمة أثناء احتفال عقد تحت عنوان "ليلة الصداقة الصينية - الأفريقية 2019... ابتكار... فعالية... ارتقاء... استفادة "، في بدايات الشهر الجاري وقد فتحت تلك الواقعة الباب أمام تساؤلات مهمة أمام المنظمين للفعالية الصينية وما تضمنها من آليات الترجمة، ومستويات تماسكها ومتانتها، والمسؤول الأخير الذي قام بمراجعة النص ووافق على خروجه في صورته النهائية.

كما أنها تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى غياب المشاركة الأفريقية في آليات تنظيم الحدث والتي كانت ستتدارك مثل هذا الخطأ قبل عرضه وطباعته أمام الحضور. وكانت ليلة الصداقة السابقة عقدت في عام 2017 تحت شعار "إجماع.. تكامل.. ابتكار.. تنمية".

ويقول الأستاذ المساعد في كلية دراسات الترجمة في جامعة جينان الصينية، جون وانج، لموقع "كوراتز أفريكا" إن عدم الالتفات والاهتمام بالترجمة يؤدي إلى أخطاء جسيمة". مضيفا:"تاريخيًا، هناك كثير من الإشكالات السياسية وقعت بسبب مشاكل في الترجمة، ومن المرجح أن يؤدي التقليل من شأن الترجمة وأهميتها ونتائجها إلى تأثير أكثر سلبية."

ويشير الصحفي عبداللطيف ضاهر المعد لتقرير "كوارتز أفريكا" إلى أن أخطاء اللغات بوجه عام تحدث طوال الوقت، لكن بالنسبة للصين فإن الخطأ الأخير يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات في الداخل والخارج بسبب تنامي الحضور الصيني في القارة الأفريقية.

من جانبها، تقول رئيسة مؤسسة "ري إماجين" التنموية الدولية الاستشارية، هانا رايدر، "السبب وراء الانتشار الواسع لتلك الواقعة يعود إلى أنها لامست العصب: مخاوف البلدان الأفريقية من سوء استغلال مواردها."، مضيفة أن الشيء المهم الذي يجب عمله هنا يتمثل في التعاطي مع التحديات الهيكيلة التي تنطوي عليها مثل تلك التعقيدات والأحداث المعبرة عن التفاعل بين الثقافات، والتشديد على ضرورة مشاركة مختصين أفارقة في تنظيم الفعاليات والأحداث والمؤتمرات ولا تقتصر مشاركتهم على الحضور كضيوف فحسب.

وقالت "إن تنوع الفرق المشاركة في تنظيم تلك الفعاليات سيوفر ضمانات تحول دون وقوع مثل تلك الأخطاء، ومعالجة القضايا الحساسة التي قد لا تكون واضحة لكل إنسان."

ويعود الأستاذ المساعد وانج ليحمل الإدارات الصينية مسؤولية مثل تلك الأخطاء التي تقع في الفعاليات المختلفة مطالبًا إياها بضرورة إيلاء أهمية كبرى للتيقن من كفاءة الكوادر التي تستعين بهم في مجالات الترجمة، وأساليب قيامهم بتلك المهام قائلًا "إن لم يحاول أي إنسان مواجهة مشكلات رداءة الترجمة وأخطائها وكيفية التعاطي معها، فكيف يمكن للصين أن تحسن من آليات تطوير فهمها للثقافات والقضايا العابرة لحدود الدول."

اقرأ أيضًا
منذ يومين

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ يومين

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ 3 أيام

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ 3 أيام

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 5 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 5 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

الآن

البنتاجون: عواقب خطيرة تنتظر تركيا بسبب الصواريخ الروسية

اليوم.. محاكمة الزيات والعمدة فى "إهانة القضاء"

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة

رجوى: لا حل فى إيران مع نظام الملالى فى البلاد

ads
الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيتا كلوب فى دورى أبطال إفريقيا

بث مباشر.. مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

al-ahly اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى

بالتفاصيل..عبدالله السعيد فى الزمالك الموسم القادم رسميًا

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

ads
كشكول

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

افتتاح معمل التنميه المهنية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بتربية عين شمس

الإمارات تفوز على لبنان في منافسات كرة اليد بالبطولة العربية للرياضة المدرسية

غدًا.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

"نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبية لعمداء ووكلاء جامعة حلوان

الأمصار

وفاة نجل حسناء داعش

البشير يقرر العفو على المعتقلين

مقتل فلسطيني وإصابة 42 برصاص الاحتلال

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

بلجيكا توجه صدمة قوية لنظام إردوغان

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

في عيدها العالمي.. إنجازات تاريخية وتحديات محورية في مسيرة نضال المرأة التونسية

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تحذير.. الشيشة أكثر ضررا من السجائر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎