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السبت 09/مارس/2019 - 07:40 ص

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي
dostor.org/2545477

يحل الأهلي ضيفًَا على فيتا كلوب في استاد الشهداء اليوم السبت 9 مارس 2019، الموافق 2 رجب 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-19.

بدأ الشياطين الحُمر مشوارهم في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، وخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد لكنه بقى على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة.

استهل فريق فيتا كلوب مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق بانتو، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (5-1) وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الكونغولي في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، شبيبة الساورة الجزائري، سيمبا التنزاني، الأهلي المصري، ويأتي الفريق في المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.

سيفتقد الأهلي الرباعي شريف إكرامي، محمد محمود، حسام عاشور، في المباراة ضد فيتا كلوب بداعي الإصابة، وينضم إليهم حمدي فتحي الذي تعرض لمزق في العضلة الخلفية في لقاء بتروجيت في الدوري، ولن يغيب عن الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وفي الوسط سيعتمد على عمرو السولية العائد من الإصابة بجانب كريم نيدفيد، وأمامهم الثلاثي جونيور أجاي، ناصر ماهر، حسين الشحات، وفي الأمام مروان محسن.

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي
علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني
كريم نيدفيد - عمر السولية
جونيور أجاي - ناصر ماهر - حسين الشحات
مروان محسن

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