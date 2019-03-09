تحذير.. الشيشة أكثر ضررا من السجائر

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أسماء المتسابقين المؤهلين لدخول المسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم "دورة الشيخ الحصري" من المتسابقين المصريين، والتي ستقام فعالياتها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ مارس الجاري.



وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم السبت، أن المشارك فى الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وفهم مقاصده هو رأفت عبد الستار سيد أحمد من محافظة الغربية، وفى الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن هما عبد العزيز شعبان عبد العزيز محمد من محافظة الجيزة، وعبد الرحيم محمد على إبراهيم من محافظة أسوان.



أما الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم للناشئة تحت ١٢ سنة، فيضم سارة محمد محمد زكريا من محافظة البحيرة، وأحمد جمال السيد حشيش من محافظة الغربية، وزياد محمد مصطفى أنور من محافظة الدقهلية.