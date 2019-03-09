بث مباشر مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال اليوم السبت 9-3-2019

يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي ضيفا ثقيلا على ملعب استاد الشهداء وهو النادي الأهلي المصري، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة والقلعة الحمراء عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، وهذا تحديدا ما سوف نوافيكم به في هذا التقرير.



موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس الجاري وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ويدخل الأهلي هذا اللقاء بعد فوز عريض في سباق الدوري المصري علي بتروجيت بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، أيضاً يمتلك في رصيده 7 نقاط في صدارة مجموعته.



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

تعتبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضيه المشفره هي الشبكة الحاصلة على حقوق البث لبطولة وبالتالي يمكن متابعة أحداث المباراة عبر قنواتها تحديدا قناة Bein SPORTS HD1 بعد تفعيل الاشتراك اللازم لتشغيل القنوات.



الجدير بالذكر أن مجموعة الأهلي تضم كل من شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني رفقة الأهلي، ويحتل الأهلي صدارتها برصيد 7 نقاط ويليه سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويحل شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وفي نهاية الترتيب فيتا كلوب برصيد 4 نقاط فقط.



تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا



من المتوقع أن يلعب الأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي بنفس الطريقة المعتادة وهي 4-2-3-1



وسوف تكون الأسماء كالتالي

حراسة المرمى – محمد الشناوي



خط الدفاع – علي معلول، ومحمد هاني، وايمن اشرف، وياسر إبراهيم



الوسط الدفاعي – عمرو السولية، وكريم نيدفيد



الوسط الهجومي – اجاي، وناصر ماهر، وحسين الشحات



خط الهجوم – مروان محسن.



غيابات الأهلي عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

سوف يفتقد الاهلي لعدد من اللاعبين لعدة ظروف أبرزها الإصابة ويغيب عنة كل من الحارس شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي وأحمد فتحي ومحمد محمود بداعي الإصابة ويغيب محمد شريف بسبب وجه نظر فنية لامارتين لاسارتي.