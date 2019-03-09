مقتل 5 أشخاص فى تحطم طائرة ركاب بولاية فلوريدا الأمريكية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة ركاب صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية.



وأفاد مكتب شريف مقاطعة "بالم بيتش"، وهي ثاني أكبر مقاطعة في ولاية فلوريدا - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت - أن "ممثلي الوحدة البحرية لمكتب شريف "بالم بيتش"، وموظفي إدارة مكافحة الحرائق في" بالم بيتش" انتشلوا خمسة أشخاص من جسم الطائرة، جميعهم قتلى".



وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار تامبا الدولي، وانخفضت للهبوط نحو الساعة 15.30 بالتوقيت المحلي، وبعدها تحطمت في بحيرة أوكشوبي.