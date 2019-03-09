ماتش الاهلي اليوم وفيتا كلوب في دورى أبطال افريقيا

يحل النادي الاهلي المصري ضيفا على فيتا كلوب الكونجولي اليوم السبت 9 مارس 2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب الشهداء.



وستنطلق مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا مساء اليوم السبت الساعة السادسة بتوقيت مصر وفلسطين الرابعة بتوقيت غرينتش بصافرة الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز.



وستنقل مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 الناقل الحصري لمباريات البطولة، حيث يطمح النادي المصري بتعزيز صدارته للمجموعة.



وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، على صعوبة مباراة فيتا كلوب لأنها تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز، الذي يعتبر السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود إلى دور ربع النهائي.



ويملك الاهلي 7 نقاط في رصيده في صدارة المجموعة الرابعة من دوري ابطال افريقيا وخلفه سيمبا 6 نقاط وشبيبة الساورة 5 نقاط وفيتا كلوب 4 نقاط.